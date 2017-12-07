Большинство челябинцев считают работу смыслом жизни

Более чем каждый четвёртый из числа опрошенных нами челябинцев, а это 27,5%, выбрал ответ, что в том случае, если бы он имел достаточно денег, чтобы не работать, непременно открыл бы собственное дело. Чаще к этому склоняются мужчины и молодые горожане, в возрасте от 18 до 30 лет.