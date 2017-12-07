Большинство челябинцев считают работу смыслом жизни
Даже имея достаточно денег, чтобы не работать, многие всё равно продолжили бы трудиться.
Даже имея достаточно денег, чтобы не работать, многие всё равно продолжили бы трудиться.
Большинство челябинцев продолжили бы трудиться, даже имея достаточно денег, такие данные в ходе опроса получили специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.
Практически каждый третий опрошенный горожанин ответил, что, даже имея достаточно денег, всё равно продолжил бы работать на прежнем месте.
Более чем каждый четвёртый из числа опрошенных нами челябинцев, а это 27,5%, выбрал ответ, что в том случае, если бы он имел достаточно денег, чтобы не работать, непременно открыл бы собственное дело. Чаще к этому склоняются мужчины и молодые горожане, в возрасте от 18 до 30 лет.