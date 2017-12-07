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14:30 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Наносканирование помогло раскрыть секрет египетской мумии

Ученые исследуют невскрытую мумию с помощью новейших технологий, которые помогают получить детальное трехмерное изображение, и при этом не повредить артефакт.

На поверхности мумии сохранился портрет, изображающий похороненного ребенка | Источник: Northwestern University

Ученые из американской лаборатории используют новейший рентгеновский анализ для сканирования древней египетской мумии, которую нашли около века назад, но так никогда и не вскрыли.

Синхротронное излучение такой интенсивности впервые используется в исследовании мумии. Задача ученых получить детальный трехмерный анализ тела и других объектов, которые скрыты под бинтами.

Сама по себе мумия тоже необычная. Тело было не только мумифицировано, на его поверхности также был нарисован портрет.

Ученые из Северо-Западного университета Чикаго полагают, что мумия принадлежит пятилетней девочке, которая умерла 1900 лет назад.

Мумии с портретами

Портрет девочки размещен прямо на ткани, в которую плотно замотано тело.

Это одна из всего лишь сотни таких «портретных мумий», которые сохранились неповрежденными. Она демонстрирует, как египетский обряд мумификации объединился с римской традицией рисовать портреты умерших.

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Портрет представляет собой детальное изображение того, как выглядела девочка. Сканирование мумии должно дать больше информации о том, как она жила и умерла, при этом вскрывать бинты для этого не потребуется.

Профессор Марк Уолтон, исследующий материалы в Инженерной школе МакКормика Северо-Западного университета, говорит, что это крайне эмоциональный момент, когда становится понятно, насколько юна была девочка в момент смерти.

По словам Уолтона, исследование показало, что ребенок был относительно здоров, никаких травм, которые могли бы привести к смерти, на теле тоже не найдено.

Профессор объясняет, что, скорее всего, девочка умерла от какого-то заболевания вроде малярии или кори.

Интенсивное излучение

Мумию в 1911 году обнаружил английский археолог сэр Уильям Флиндерс Питри в древнем некрополе Хавара в Египте. На следующий год ее перевезли в университет Чикаго.

С тех пор мумия неоднократно выставлялась, так и оставаясь нетронутой, в отличие от других артефактов такого рода, которые были вскрыты.

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В этом году ученые впервые предприняли попытку заглянуть внутрь.

Летом мумию перевезли из Гарретской евангелистской теологической семинарии, где она долгое время хранилась, в университетский кампус. В одной из чикагских больниц прошло предварительное топографическое обследование мумии.

Неделю назад мумию доставили в Аргоннскую национальную лабораторию, известный исследовательский центр, которым по заданию министерства энергетики США управляет Чикагский университет.

Это первая мумия, исследованная с помощью синхротронных лучей. Суть процесса заключается в том, что тонкие лучи, направленные на поверхность, создают подробную карту того, что находится под ней.

Объект внутри черепа ученым только предстоит изучить | Источник: Northwestern University

Медики используют этот метод для обследования костных тканей и зубов. Исследование ученых пока находится на ранних стадиях, однако уже возникают дополнительные вопросы. Например, о том, что находится в черепе, потому что, по-видимому, в процессе мумификации мозг был удален.

Исследование древних костей

Профессор Уолтон говорит, что вероятно на задней поверхности черепа застыла смесь смол, которые использовались при бальзамировании.

Ученые надеются узнать больше о расположении тела и о том, как проходила мумификация.

Они также обнаружили нечто похожее на проволоку, намотанную вокруг головы и ступней.

Мумия была найдена в 1911 году, а через год перевезена в Чикаго, где неоднократно выставлялась | Источник: Northwestern University

По мнению Уолтона, это могут быть не древние элементы, а современные крепления, которые использовались во время или после изъятия мумии в 1911 году.

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«Мы по-прежнему пытаемся разобраться, какую функцию они выполняют при скреплении бинтов», — добавил он.

Синхротронное излучение позволит ученым получить очертания любых объектов внутри мумии, при этом с большей четкостью, чем любые другие виды сканирования, говорит Уолтон.

Как объясняют в министерстве энергетики, ультраяркие, высокоэнергетические лучи, которые генерируются в лаборатории, могут исследовать структуры и материалы на наноуровне, с детализацией в миллионную долю метра.

Как объясняет профессор Стюарт Сток из Фаунбергской медицинской школы Северо-Западного университета, что лично ему интереснее всего изучить кости, которые скрыты в мумии.

Предварительное томографическое сканирование показало только общие очертания мумии | Источник: Northwestern University

«Рисуй глаза мягче»

«Это мумия пятилетнего ребенка. С медицинской точки зрения нам интересно качество костей. Изменились ли они со временем? Мы могли бы создать базу данных, на основе которой можно было бы сравнивать современные и древние кости», — говорит Сток.

Он надеется получить больше информации, чем дает традиционное исследование томографом.

Мы хотим узнать больше о материалах, это прольет свет на процесс бальзамирования и мерах, которые предпринимались, чтобы поддерживать мумию в таком состоянии.
Стюарт Сток
Профессор Фаунбергской медицинской школы Северо-Западного университета

Кроме того, ученые собираются больше узнать о самом ребенке, которого скрывают все эти слои.

Тако Терпстра, преподаватель истории в Северо-Западном университете, объясняет, что в те времена примерно половина детей не доживали до 10 лет.

Девочка из Хавары стала первой мумией, которую исследовали с помощью синхротронного излучения | Источник: Northwestern University

По словам профессора Уолтона, портрет на поверхности мумии и ее сравнительно пышное захоронение говорят о том, что у нее был довольно высокий статус в деревне.

Он курирует выставку реалистичных портретов с мумий в Музее искусства Мэри и Ли Блок.

Она называется «Рисуй глаза мягче: портреты мумий из Римского Египта». Название взято из руководства художнику, написанное на греческом языке на обороте одной из картин.

Теперь это юное серьезное лицо, смотрящее на нас из глубины времен, изучают с помощью самых современных технологий.

Шон Кофла
Корреспондент по вопросам образования

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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