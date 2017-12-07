На Урал впервые прибыл патриарх Иерусалимский
Его встретили хлебом и солью.
Его встретили хлебом и солью.
В уральскую столицу приехал патриарх Иерусалимский Феофил III. В аэропорту Кольцово его встретила делегация Екатеринбургской епархии во главе с митрополитом Кириллом и епископом Подольским Тихоном. Об этом «Уралинформбюро» сообщили
Патриарх Иерусалимский впервые прибыл на уральскую землю, чтобы принять участие в праздничных торжествах дня памяти великомученицы Екатерины.
«Это историческое событие, безусловно. Впервые Иерусалимский патриарх посещает эту часть нашей страны. Для нас это очень важно, потому что Иерусалимская церковь — это матерь церквей. Первая христианская церковь, первая христианская община», — сказал митрополит Кирилл.
Гостя встретили хлебом и солью. 7 декабря, в день празднования памяти святой Екатерины, в 09:30 в
Стоит отметить, что ранее в столицу Урала прибыл патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II. Он также примет участие в праздновании дня святой Екатерины.