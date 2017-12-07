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07:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирскую поликлинику оштрафовали за просроченные лекарства

Просроченными оказались препараты для оказания экстренной помощи при анафилактическом шоке, рассказали в прокуратуре.

Новосибирскую поликлинику оштрафовали за просроченные лекарства, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

По данным ведомства, во время проверки ГБУЗ Новосибирской области «Городская поликлиника № 21», расположенного в Кировском районе Новосибирска, нашли просроченные препараты «Преднизолон», «Адреналин». Указанные средства используются для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке.

Было возбуждено административно производство. Поликлинику оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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