Новосибирскую поликлинику оштрафовали за просроченные лекарства
Просроченными оказались препараты для оказания экстренной помощи при анафилактическом шоке, рассказали в прокуратуре.
Просроченными оказались препараты для оказания экстренной помощи при анафилактическом шоке, рассказали в прокуратуре.
Новосибирскую поликлинику оштрафовали за просроченные лекарства, об этом сообщает
По данным ведомства, во время проверки ГБУЗ Новосибирской области «Городская поликлиника № 21», расположенного в Кировском районе Новосибирска, нашли просроченные препараты «Преднизолон», «Адреналин». Указанные средства используются для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке.
Было возбуждено административно производство. Поликлинику оштрафовали на 20 тысяч рублей.