Девять новых объектов культуры откроют в Москве в 2018 году
Филармония в парке «Зарядье» с круговым залом на 1,5 тысячи мест, досуговые центры с летними сценами и электроорганом, площадка для проведения масштабных городских фестивалей на набережной
Филармония в парке «Зарядье» с круговым залом на 1,5 тысячи мест, досуговые центры с летними сценами и электроорганом, площадка для проведения масштабных городских фестивалей на набережной
В 2018 году в Москве завершится создание девяти новых объектов культуры. В столице откроются филармония в парке «Зарядье», новый корпус театра Et Cetera, четыре
В «Зарядье» в следующем году заработает филармония площадью 25,4 тысячи квадратных метров. Там появится большой зал, рассчитанный на 1450−1550 (в зависимости от использования площадки оркестровой ямы) мест. Кресла для зрителей будут располагаться со всех сторон вокруг сцены. Еще один зал, репетиционный, вместимостью до 400 мест, обустроят для проведения камерных и сольных концертов. Кроме того, здесь заработают студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.
Для этого они использовали физическую модель концертного зала, заполненную жидким азотом, и специальных кукол, оснащенных микрофонами.
Новый корпус появится у театра Et Cetera по адресу: Фролов переулок, владение 2. В здании будут находиться залы для репетиций, склады и технические помещения. В новый корпус можно будет также пройти по переходу из фойе главного здания, расположенного по соседству. На первом этаже обустроят вестибюль с кассами и лифты, гардероб, а также детскую комнату. В новом здании театра построят отдельные залы для репетиций с балетными станками, для оркестра и вокалистов. Там также появятся гримерные, комнаты для режиссера, помещения для силового и электронного оборудования.
В следующем году заработают еще четыре досугово-культурных центра в трех округах столицы. Город создает новые точки притяжения жителей районов. Сегодня такие центры отвечают современным тенденциям и запросам горожан любого возраста. Это современный дизайн, доступ к бесплатному Wi-Fi и многое другое.
Так, в поселке Киевском Троицкого и Новомосковского округов заработает новый Дом культуры. Это трехэтажное здание площадью семь тысяч квадратных метров. На первом этаже расположатся кафе на 50 мест, кассы, гардероб, а также зал для занятий хореографией. На втором обустроят зрительный зал на 400 мест, гримерные и костюмерные комнаты, репетиционный и читальный залы, книгохранилище и бильярдную. На третьем этаже оборудуют художественные студии, а также методические кабинеты.
В Восточном округе в районе Вешняки (улица Косинская, владение 10а) откроется детская музыкальная школа имени Ференца Листа. В здании будут три аудитории для уроков и лекций и 14 классов для обучения игре на музыкальных инструментах. Там также создадут класс, оснащенный интерактивным оборудованием, и большой зал на 180 мест с электроорганом.
Для жителей района Щукино заработает центр культуры и искусств (улица Маршала Малиновского, владение 7). Здание площадью более пяти тысяч квадратных метров поделят на три зоны — клубную,
А в районе Строгино появится свой
Для посетителей также заработают библиотека с открытым балконом и танцевальный зал, кружки робототехники и технического моделирования, студия живописи и музыкальный класс. Здание будет разделено на две части пешеходной галереей со стеклянной крышей.
Мемориалы будут выполнены в виде усеченных пирамид со звездами на вершине. Их сделают из красного гранита.
На территории Екатерининского парка памятный знак установят в честь 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Дзержинского района, а также Серпухова и
Это четырехэтажное здание площадью практически пять тысяч квадратных метров оборудовано киноконцертным и выставочным залами, а также залом на 187 посадочных мест, где можно проводить конференции или показывать спектакли. Фасад здания покрыли навесными панелями-«хамелеонами», которые переливаются разными цветами.