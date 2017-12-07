Девять новых объектов культуры откроют в Москве в 2018 году

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2018 году в Москве завершится создание девяти новых объектов культуры. В столице откроются филармония в парке «Зарядье», новый корпус театра Et Cetera, четыре культурно-досуговых центра в трех округах столицы и три памятника участникам народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В «Зарядье» в следующем году заработает филармония площадью 25,4 тысячи квадратных метров. Там появится большой зал, рассчитанный на 1450−1550 (в зависимости от использования площадки оркестровой ямы) мест. Кресла для зрителей будут располагаться со всех сторон вокруг сцены. Еще один зал, репетиционный, вместимостью до 400 мест, обустроят для проведения камерных и сольных концертов. Кроме того, здесь заработают студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.

Качество звука в будущей филармонии проверяли специалисты из Японии весной этого года.

Для этого они использовали физическую модель концертного зала, заполненную жидким азотом, и специальных кукол, оснащенных микрофонами.

Новый корпус появится у театра Et Cetera по адресу: Фролов переулок, владение 2. В здании будут находиться залы для репетиций, склады и технические помещения. В новый корпус можно будет также пройти по переходу из фойе главного здания, расположенного по соседству. На первом этаже обустроят вестибюль с кассами и лифты, гардероб, а также детскую комнату. В новом здании театра построят отдельные залы для репетиций с балетными станками, для оркестра и вокалистов. Там также появятся гримерные, комнаты для режиссера, помещения для силового и электронного оборудования.

В следующем году заработают еще четыре досугово-культурных центра в трех округах столицы. Город создает новые точки притяжения жителей районов. Сегодня такие центры отвечают современным тенденциям и запросам горожан любого возраста. Это современный дизайн, доступ к бесплатному Wi-Fi и многое другое. Пресс-служба столичного Департамента культуры

Так, в поселке Киевском Троицкого и Новомосковского округов заработает новый Дом культуры. Это трехэтажное здание площадью семь тысяч квадратных метров. На первом этаже расположатся кафе на 50 мест, кассы, гардероб, а также зал для занятий хореографией. На втором обустроят зрительный зал на 400 мест, гримерные и костюмерные комнаты, репетиционный и читальный залы, книгохранилище и бильярдную. На третьем этаже оборудуют художественные студии, а также методические кабинеты.

В Восточном округе в районе Вешняки (улица Косинская, владение 10а) откроется детская музыкальная школа имени Ференца Листа. В здании будут три аудитории для уроков и лекций и 14 классов для обучения игре на музыкальных инструментах. Там также создадут класс, оснащенный интерактивным оборудованием, и большой зал на 180 мест с электроорганом.

В Северо-Западном округе откроется сразу несколько культурно-досуговых центров.

Для жителей района Щукино заработает центр культуры и искусств (улица Маршала Малиновского, владение 7). Здание площадью более пяти тысяч квадратных метров поделят на три зоны — клубную, информационно-досуговую и выставочную.

А в районе Строгино появится свой культурно-досуговый центр, который можно будет посетить по адресу: улица Маршала Катукова, дом 8. Его площадь — около шести тысяч квадратных метров. Здесь будет концертный зал на 510 мест с галереями, которые смогут трансформироваться в сценическое пространство.

Для посетителей также заработают библиотека с открытым балконом и танцевальный зал, кружки робототехники и технического моделирования, студия живописи и музыкальный класс. Здание будет разделено на две части пешеходной галереей со стеклянной крышей.

Памятники участникам народного ополчения в годы Великой Отечественной войны появятся в Екатерининском парке, а также на Кутузовском и Ленинградском проспектах.

Мемориалы будут выполнены в виде усеченных пирамид со звездами на вершине. Их сделают из красного гранита.

На территории Екатерининского парка памятный знак установят в честь 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Дзержинского района, а также Серпухова и Орехово-Зуева. Второй монумент посвятят 21-й дивизии народного ополчения Киевского района, он появится около дома 39 на Кутузовском проспекте. Третий — в честь 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района — можно будет увидеть около дома 27 на Ленинградском проспекте.

Ежегодно в Москве открываются новые культурные объекты, которые приобретают популярность у горожан. В 2017-м одним из знаковых стал Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.