Выявлена неожиданная польза голодания

В исследовании приняли участие около 300 человек в возрасте 20−65 лет, у которых был диагностирован диабет в течение шести предыдущих лет. Для 149 человек ученые разработали строгую диету на 3−5 месяцев, состоящую из низкокалорийных коктейлей и супов. В день добровольцы потребляли не более 825−853 калорий. После этого периода добровольцы приняли участие в программе, которая сохраняла вес на новом уровне.
Результаты показали, что почти 90 процентов тех, кто сбросил 15 килограммов, излечились от диабета. Такого же эффекта добились 57 процентов людей, сбросивших 10−15 килограммов, и 34 процента избавившихся от 5−10 килограммов. В контрольной группе только у четырех процентов пациентов наблюдалась ремиссия.
При диабете второго типа снижается чувствительности тканей к действию инсулина. Он наиболее часто развивается у людей старше сорока лет и связан с ожирением.