Выявлена неожиданная польза голодания

В исследовании приняли участие около 300 человек в возрасте 20−65 лет, у которых был диагностирован диабет в течение шести предыдущих лет. Для 149 человек ученые разработали строгую диету на 3−5 месяцев, состоящую из низкокалорийных коктейлей и супов. В день добровольцы потребляли не более 825−853 калорий. После этого периода добровольцы приняли участие в программе, которая сохраняла вес на новом уровне.