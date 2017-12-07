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10:09 (мск), источник: Newslab.ru

Учеба в красноярских вузах подорожала почти на 60%

Цены подняли как государственные, так и коммерческие вузы.

В Красноярском крае в ноябре подорожали некоторые популярные товары и услуги. В целом же за месяц, по сравнению с октябрем 2017 года, цены на потребительском рынке не изменились. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата.

Статистики подсчитали, что в ноябре сильнее всего подорожали бананы и свежие помидоры — на 13% и на 11,9% соответственно. Среди молочной продукции больше всего увеличилась цена на жирный творог — стал дороже на 1,6%. Стоимость сметаны и сыров выросла на 1,1%.

В Красноярскстате подсчитали, что за месяц ощутимо выросла стоимость дизельного топлива — на 6,3%. Выросла стоимость стоматологических услуг: изготовить коронку стало дороже на 2,9%, съемный протез — на 2,2%, а удалить зуб под местным наркозом — на 1%.

Зато снизилась стоимость зарубежных поездок: отдых в Греции подешевел на 4,1%, в Китае — на 1%. Ещё подешевели некоторые свежие овощи и фрукты: например, яблоки стали меньше стоить на 5%, свекла — на 7,7%.

Как рассказали статистики, всего за год цены в крае выросли на 1,6%. Среди продуктов сильнее всего подорожала картошка — на 30,8% с ноября 2016 года. Стоимость обучения в государственных вузах выросла на 37,9%, в коммерческих институтах — на 58,7%.

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