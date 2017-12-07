«Сухой закон» по ночам и продажа с 21 года: МВД снова против алкоголя

Источник: Sputnik.by

По мнению представителей МВД, эти цифры должны стать одним из самых убедительных аргументов в пользу того, что подходы к реализации спиртного в стране пора ужесточить.

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Ведомство пригласило белорусов принять участие в обсуждении мер по ужесточению продажи алкоголя. Сейчас в МВД работают над проектом указа президента «О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом», куда и войдут вынесенные на суд общественности предложения.

Так, в соответствии с ним появится единое время реализации алкогольной продукции — с 9.00 до 23.00. Для крупных торговых объектов, чьи площади больше 1 тысячи кв.м, станет обязательной торговля алкоголем в отдельных залах, чтобы исключить возможность случайной, спорадической покупки алкоголя.

Кроме того, среди предложений — увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года.