По какой цене будут продавать местные новогодние ёлки на ёлочных базарах?
В прошлом году в среднем стоимость живой ели составляла 500 рублей за один метр, сообщил директор ГАУ РК «Симферопольского лесоохотничьего хозяйства» Сергей Ботвин.
В прошлом году в среднем стоимость живой ели составляла 500 рублей за один метр, сообщил директор ГАУ РК «Симферопольского лесоохотничьего хозяйства» Сергей Ботвин.
Цена в этом году, скорее всего, если изменится, то ненамного:
Теперь в Крыму на ёлочных базарах встретить сосну крымскую нельзя, так как этот вид краснокнижный. Ели и сосны, которые так популярны среди крымчан, везут с материка, из разных регионов. В Крыму, возможно, частные предприниматели выращивают ели на новогоднюю продажу, но в Симферопольском районе подобных предприятий я не встречал.