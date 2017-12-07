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10:21 (мск), источник: АиФ Крым

По какой цене будут продавать местные новогодние ёлки на ёлочных базарах?

В прошлом году в среднем стоимость живой ели составляла 500 рублей за один метр, сообщил директор ГАУ РК «Симферопольского лесоохотничьего хозяйства» Сергей Ботвин.

Цена в этом году, скорее всего, если изменится, то ненамного: всё-таки торговцы ориентируются на покупательную способность крымчан.

Теперь в Крыму на ёлочных базарах встретить сосну крымскую нельзя, так как этот вид краснокнижный. Ели и сосны, которые так популярны среди крымчан, везут с материка, из разных регионов. В Крыму, возможно, частные предприниматели выращивают ели на новогоднюю продажу, но в Симферопольском районе подобных предприятий я не встречал.

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