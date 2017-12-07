По какой цене будут продавать местные новогодние ёлки на ёлочных базарах?

Цена в этом году, скорее всего, если изменится, то ненамного: всё-таки торговцы ориентируются на покупательную способность крымчан.

Теперь в Крыму на ёлочных базарах встретить сосну крымскую нельзя, так как этот вид краснокнижный. Ели и сосны, которые так популярны среди крымчан, везут с материка, из разных регионов. В Крыму, возможно, частные предприниматели выращивают ели на новогоднюю продажу, но в Симферопольском районе подобных предприятий я не встречал.