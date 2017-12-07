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08:13 (мск), источник: ТАСС

ОНФ: в Иркутской области за год убрали более 70 нелегальных свалок

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Более 70 нелегальных свалок, выявленных активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ), удалось ликвидировать в течение года в Иркутской области, сообщила 7 декабря пресс-служба регионального исполкома ОНФ.

Проект ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» стартовал в феврале 2017 года. За это время от жителей Иркутской области поступило более 160 обращений о нелегальных свалках, все они были нанесены на интерактивную карту.

«Благодаря совместной работе активистов ОНФ, администраций муниципальных образований, прокуратуры Иркутской области и природоохранных органов на сегодняшний день удалось добиться ликвидации 71 свалки, по остальным работа продолжается», — говорится в сообщении.

Сейчас завершается начатая по инициативе иркутских активистов уборка крупного нелегального полигона площадью около 4 га вблизи поселка Баклаши Шелеховского района, где мусор копился более 20 лет. На интерактивную карту ОНФ она была нанесена одной из первых. На ликвидацию несанкционированной свалки из региональной казны было выделено более 16 млн рублей, на официальный Ангарский полигон за период уборки вывезли более 30 тыс. кубометров мусора, в работе были постоянно задействованы более 15 единиц тяжелой техники.

«Министерство природных ресурсов Иркутской области откликнулось на нашу инициативу по ликвидации этой свалки, выделило деньги, и мы сегодня видим воочию, что свалка на протяжении уже двух недель убирается. Работа организована на хорошем уровне, и сегодня-завтра работы будут завершены», — отмечает координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ Сергей Апатович.

Как рассказали в пресс-службе, в марте этого года активисты ОНФ совместно с администрацией Шелеховского района провели большую общественную акцию по уборке подходов к свалке, поскольку она продолжала разрастаться за счет территории прилегающего леса. Ситуация усугублялась тем, что в 150 м от скопления мусора находились дома- новостройки, на территорию с отходами приходили гулять дети из окрестных домов, круглый год здесь находились стаи собак.

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