ОНФ: в Иркутской области за год убрали более 70 нелегальных свалок

Проект ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» стартовал в феврале 2017 года. За это время от жителей Иркутской области поступило более 160 обращений о нелегальных свалках, все они были нанесены на интерактивную карту.

«Благодаря совместной работе активистов ОНФ, администраций муниципальных образований, прокуратуры Иркутской области и природоохранных органов на сегодняшний день удалось добиться ликвидации 71 свалки, по остальным работа продолжается», — говорится в сообщении.

Сейчас завершается начатая по инициативе иркутских активистов уборка крупного нелегального полигона площадью около 4 га вблизи поселка Баклаши Шелеховского района, где мусор копился более 20 лет. На интерактивную карту ОНФ она была нанесена одной из первых. На ликвидацию несанкционированной свалки из региональной казны было выделено более 16 млн рублей, на официальный Ангарский полигон за период уборки вывезли более 30 тыс. кубометров мусора, в работе были постоянно задействованы более 15 единиц тяжелой техники.

«Министерство природных ресурсов Иркутской области откликнулось на нашу инициативу по ликвидации этой свалки, выделило деньги, и мы сегодня видим воочию, что свалка на протяжении уже двух недель убирается. Работа организована на хорошем уровне, и сегодня-завтра работы будут завершены», — отмечает координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ Сергей Апатович.