На Средний Урал идут снегопады

Источник: УралИнформБюро

8 и 9 декабря снег продолжит идти, местами умеренный, в горах — до сильного. Возможны метели, передает «Уралинформбюро».

Кроме того, к выходным немного похолодает. 8 декабря столбик термометра опустится до минус 3−5 градусов днем и минус 5−7 ночью, 9 декабря — до минус 4−6 градусов днем и минус 5−7 ночью.