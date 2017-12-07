На Средний Урал идут снегопады
На Свердловскую область надвигается снегопад. Осадки пройдут уже 7 декабря 2017 года, сообщает Уральский гидрометцентр.
На Свердловскую область надвигается снегопад. Осадки пройдут уже 7 декабря 2017 года, сообщает Уральский гидрометцентр.
8 и 9 декабря снег продолжит идти, местами умеренный, в горах — до сильного. Возможны метели, передает «Уралинформбюро».
Кроме того, к выходным немного похолодает. 8 декабря столбик термометра опустится до минус 3−5 градусов днем и минус 5−7 ночью, 9 декабря — до минус 4−6 градусов днем и минус 5−7 ночью.
Стоит отметить, что ранее синоптики сообщили, что ноябрь 2017-го на Среднем Урале стал самым теплым и малоснежным в Екатеринбурге за 12 лет. Температура в начале декабря также значительно превышает норму.