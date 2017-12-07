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08:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Средний Урал идут снегопады

На Свердловскую область надвигается снегопад. Осадки пройдут уже 7 декабря 2017 года, сообщает Уральский гидрометцентр.

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Источник: УралИнформБюро

8 и 9 декабря снег продолжит идти, местами умеренный, в горах — до сильного. Возможны метели, передает «Уралинформбюро».

Кроме того, к выходным немного похолодает. 8 декабря столбик термометра опустится до минус 3−5 градусов днем и минус 5−7 ночью, 9 декабря — до минус 4−6 градусов днем и минус 5−7 ночью.

Стоит отметить, что ранее синоптики сообщили, что ноябрь 2017-го на Среднем Урале стал самым теплым и малоснежным в Екатеринбурге за 12 лет. Температура в начале декабря также значительно превышает норму.

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