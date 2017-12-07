Приставы вернули матери украденную отцом двухлетнюю девочку

«Вчера, после продолжительной беседы, в стенах Управления состоялась передача девочки от отца к матери. Следует отметить, что ребёнку не был причинён какой-либо психологический ущерб: Яна до сих пор считала, что находится у папы в гостях, хоть и сильно истосковалась по маме», — рассказали в ФССП.



В разрешении семейных противоречий приняла участие и Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Любовь Зябрева.