Приставы вернули матери украденную отцом двухлетнюю девочку
Ребенка передали матери после продолжительной беседы, сотрудникам ФССП удалось урегулировать конфликт между бывшими супругами, рассказали в
Ребенка передали матери после продолжительной беседы, сотрудникам ФССП удалось урегулировать конфликт между бывшими супругами, рассказали в
Приставы вернули матери украденную отцом двухлетнюю девочку, об этом сообщает
Семейная драма в семье Ковалевых завершилась благополучно.
Напомним, 14 ноября в поселке Кудряшовский отец забрал ребенка из автомобиля, стоило маме отвернуться и отвлечься на телефонный разговор. Двухлетнюю Яну Ковалеву объявили в розыск. .
Приставам удалось разыскать отца и малышку.
«Вчера, после продолжительной беседы, в стенах Управления состоялась передача девочки от отца к матери. Следует отметить, что ребёнку не был причинён
В разрешении семейных противоречий приняла участие и Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Любовь Зябрева.