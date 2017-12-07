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08:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Приставы вернули матери украденную отцом двухлетнюю девочку

Ребенка передали матери после продолжительной беседы, сотрудникам ФССП удалось урегулировать конфликт между бывшими супругами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Приставы вернули матери украденную отцом двухлетнюю девочку, об этом сообщает пресс-служба ФССП по НСО.

Семейная драма в семье Ковалевых завершилась благополучно.

Напомним, 14 ноября в поселке Кудряшовский отец забрал ребенка из автомобиля, стоило маме отвернуться и отвлечься на телефонный разговор. Двухлетнюю Яну Ковалеву объявили в розыск. .

Приставам удалось разыскать отца и малышку.

«Вчера, после продолжительной беседы, в стенах Управления состоялась передача девочки от отца к матери. Следует отметить, что ребёнку не был причинён какой-либо психологический ущерб: Яна до сих пор считала, что находится у папы в гостях, хоть и сильно истосковалась по маме», — рассказали в ФССП.

В разрешении семейных противоречий приняла участие и Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Любовь Зябрева.

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