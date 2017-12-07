Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
На лице американца выросли грибы
Путин прокомментировал отстранение сборной РФ от Олимпиады
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
РФ не оставит без ответа возможное нападение на западе - эксперт
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Тарасова: Мутко должен ответить за решение МОК перед спортсменами
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Образ дня: Лена Перминова в прозрачном костюме Alberta Ferretti
Яна Рудковская, Кайя Гербер и Лили-Роуз Депп на шоу Chanel
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Экипаж подлодки «Сан-Хуан» совершил 8 звонков перед исчезновением
В возрасте 28 лет умерла Лилия Дунаевская
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Поклонение Ким Чен Ыну
08:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Министр МВД Колокольцев посетил вытрезвитель Челябинска

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Челябинск 6 декабря, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Министр посетил ГУ МВД России по Челябинской области, где провел оперативное совещание с руководящим составом главка и поставил первоочередные задачи по отдельным направлениям служебной деятельности», — прокомментировала Ирина Волк.

Помимо этого, Колокольцев встретился с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, в ходе встречи участники рассмотрели вопросы охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан на территории региона.

Также Глава ведомства ознакомился с работой муниципального бюджетного учреждения «Центр временного пребывания для лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения», который был открыт в декабре 2016 года по инициативе руководства челябинской полиции. Владимир Колокольцев побеседовал с персоналом и ознакомился с условиями содержания граждан, доставляемых в учреждение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь