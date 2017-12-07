Министр МВД Колокольцев посетил вытрезвитель Челябинска

«Министр посетил ГУ МВД России по Челябинской области, где провел оперативное совещание с руководящим составом главка и поставил первоочередные задачи по отдельным направлениям служебной деятельности», — прокомментировала Ирина Волк.

Помимо этого, Колокольцев встретился с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, в ходе встречи участники рассмотрели вопросы охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан на территории региона.

Также Глава ведомства ознакомился с работой муниципального бюджетного учреждения «Центр временного пребывания для лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения», который был открыт в декабре 2016 года по инициативе руководства челябинской полиции. Владимир Колокольцев побеседовал с персоналом и ознакомился с условиями содержания граждан, доставляемых в учреждение.