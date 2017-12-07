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08:55 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми началась борьба со снегом

За последние 24 часа в краевой столице высота снежного покрова составила 16 сантиметров.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Вести - Пермь

В Перми продолжаются осадки. За последние 24 часа в краевой столице высота снежного покрова составила 16 сантиметров, утром это вызвало заторы.

Как заявили в мэрии, в ночь с 5 на 6 декабря на улицах города работали 226 единиц снегоуборочной техники, сейчас работы продолжаются. Водителей призывают не бросать машины, где попало, чтобы техника получила доступ к крайним полосам дорог и парковочным карманам.

К примеру, днём основательно почистить центральные улицы возможности не было из-за автомобилей, припаркованных в неположенном месте.

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