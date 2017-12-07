В Перми началась борьба со снегом

В Перми продолжаются осадки. За последние 24 часа в краевой столице высота снежного покрова составила 16 сантиметров, утром это вызвало заторы.

Как заявили в мэрии, в ночь с 5 на 6 декабря на улицах города работали 226 единиц снегоуборочной техники, сейчас работы продолжаются. Водителей призывают не бросать машины, где попало, чтобы техника получила доступ к крайним полосам дорог и парковочным карманам.