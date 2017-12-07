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08:56 (мск), источник: СуперОмск

В Омске поставили первый рекорд по уборке снега

Только за прошедшие сутки специалисты управления дорожного хозяйства убрали и вывезли на специальные полигоны 3 738 кубометров снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 762 мм рт. ст. 3 м/с

На сегодняшний день это наибольший объем с начала зимнего периода. Для этого было задействовано более 400 спецмашин.

Как отметили в пресс-службе омской мэрии, в первую очередь от снега были очищены мосты и путепроводы, в том числе Ленинградский и Комсомольский мосты, мост им. 60-летия ВЛКСМ, путепроводы у телецентра и в створе улицы 15-й Рабочей и другие объекты.

Кроме того, от снега было очищено почти 1300 автобусных остановок, наземных пешеходных переходов и подходов к ним.

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