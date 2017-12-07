В Омске поставили первый рекорд по уборке снега
Только за прошедшие сутки специалисты управления дорожного хозяйства убрали и вывезли на специальные полигоны 3 738 кубометров снега.
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Только за прошедшие сутки специалисты управления дорожного хозяйства убрали и вывезли на специальные полигоны 3 738 кубометров снега.
На сегодняшний день это наибольший объем с начала зимнего периода. Для этого было задействовано более 400 спецмашин.
Как отметили в
Кроме того, от снега было очищено почти 1300 автобусных остановок, наземных пешеходных переходов и подходов к ним.