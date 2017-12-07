В Омске поставили первый рекорд по уборке снега

На сегодняшний день это наибольший объем с начала зимнего периода. Для этого было задействовано более 400 спецмашин.

Как отметили в пресс-службе омской мэрии, в первую очередь от снега были очищены мосты и путепроводы, в том числе Ленинградский и Комсомольский мосты, мост им. 60-летия ВЛКСМ, путепроводы у телецентра и в створе улицы 15-й Рабочей и другие объекты.