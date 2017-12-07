В Красноярском крае выросла смертность от туберкулеза

В 2016 году в Красноярском крае повысилось количество смертей от туберкулеза. Это инфекционная болезнь, поражающая легкие и другие внутренние органы человека. За год число умерших от этого заболевания в регионе увеличилось на 8%. Такие данные приводит региональное отделение ОНФ.

Красноярский край вошел в число семи регионов, где смертность от туберкулеза в 2016 году выросла. Среди них: Чукотский автономный округ (+51,3%), Севастополь (+11,9%) Красноярском крае (+8%), Псковская область (+3,4%) и другие.

«Красноярский край не включил в льготные перечни лекарств для амбулаторного применения на 2017 год ни один противотуберкулезный препарат», — говорится в сообщении.

По данным федеральной службы государственной статистики, в 2016 году коэффициент заболеваемости туберкулезом в Красноярском крае составил 15,1 на 100 тысяч населения.