На улицах Новочеркасска появилась желтая собака
Жители Новочеркасска обсуждают в социальной сети фотографии бегающей по улице Орджоникидзе собаки, покрашенной желтой краской.
Жители Новочеркасска обсуждают в социальной сети фотографии бегающей по улице Орджоникидзе собаки, покрашенной желтой краской.
Нижняя половина туловища, лапы и хвост животного радуют глаз ярким желтым цветом, но сама ситуация далека от веселья. Горожане предположили, что друг человека стал жертвой хулиганов и не сможет теперь отмыться самостоятельно. Краска на собаке вскоре засохнет, даже если изначально не вредна для организма.
Хотя есть предположение, что хулиганом является не загадочный «художник», а сам пес. Возможно, что он самостоятельно лег на покрашенную поверхность и испортил
Напомним, ранее под Новочеркасском неизвестный живодер расстрелял дворняжку из арбалета. Из головы животного торчали две металлические стрелы: одна — изо лба, другая была в затылке. Ветеринары провели уникальную операцию и спасли собаку, у которой был задет мозг.