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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

На улицах Новочеркасска появилась желтая собака

Жители Новочеркасска обсуждают в социальной сети фотографии бегающей по улице Орджоникидзе собаки, покрашенной желтой краской.

Нижняя половина туловища, лапы и хвост животного радуют глаз ярким желтым цветом, но сама ситуация далека от веселья. Горожане предположили, что друг человека стал жертвой хулиганов и не сможет теперь отмыться самостоятельно. Краска на собаке вскоре засохнет, даже если изначально не вредна для организма.

Хотя есть предположение, что хулиганом является не загадочный «художник», а сам пес. Возможно, что он самостоятельно лег на покрашенную поверхность и испортил кому-то косметический ремонт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее под Новочеркасском неизвестный живодер расстрелял дворняжку из арбалета. Из головы животного торчали две металлические стрелы: одна — изо лба, другая была в затылке. Ветеринары провели уникальную операцию и спасли собаку, у которой был задет мозг.

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