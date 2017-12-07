На улицах Новочеркасска появилась желтая собака

Нижняя половина туловища, лапы и хвост животного радуют глаз ярким желтым цветом, но сама ситуация далека от веселья. Горожане предположили, что друг человека стал жертвой хулиганов и не сможет теперь отмыться самостоятельно. Краска на собаке вскоре засохнет, даже если изначально не вредна для организма.

Хотя есть предположение, что хулиганом является не загадочный «художник», а сам пес. Возможно, что он самостоятельно лег на покрашенную поверхность и испортил кому-то косметический ремонт.

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