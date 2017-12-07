Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
На лице американца выросли грибы
В соцсетях обсуждают грустное письмо Санте от 6-летнего мальчика
Горбачев высказался о решении МОК
Российским олимпийцам подарят форму
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Российским олимпийцам подарят форму
Холодный климат грозит раком
Что вы знаете о психологии: тест
Названы станции метро с самыми дешевыми квартирами
В Сочи построят отель из снега
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8На Бали проснулся вулкан Агунг
10:27 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани до 28 декабря будет ограничено движение по ул. Марджани и Султана

Движение по улицам Марджани и З. Султана будет ограничено с 8 по 28 декабря, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Проезжие части закроют по ул. Марджани (около строящегося здания № 10) и по ул. З. Султана (возле здания № 16 по ул. Марджани). Это связано с прокладкой газопровода.

Напомним, в Казани продлили ограничение движения по ул. Ютазинской.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Много пил и говорил всем, что сын вождя». Как жил и умер Василий Сталин
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал о будущем рубля
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь