В Казани до 28 декабря будет ограничено движение по ул. Марджани и Султана
Движение по улицам Марджани и З. Султана будет ограничено с 8 по 28 декабря, сообщает Комитет внешнего благоустройства.
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Движение по улицам Марджани и З. Султана будет ограничено с 8 по 28 декабря, сообщает Комитет внешнего благоустройства.
Проезжие части закроют по ул. Марджани (около строящегося здания № 10) и по ул. З. Султана (возле здания № 16 по ул. Марджани). Это связано с прокладкой газопровода.
Напомним, в Казани продлили ограничение движения по ул. Ютазинской.