Ученые назвали неожиданные плюсы лечебного голодания

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К такому выводу пришли специалисты из Ньюкаслского университета.

Соответствующее исследование, краткое описание которого приводит Science Alert, приводит журнал The Lancet, сообщает РИА Новости.

Исследователи утверждают, что их особая диетическая программа может победить диабет второго типа, который, по их мнению, уже можно не считать пожизненной и хронической болезнью.

Однако, отмечают специалисты, если после излечения люди вернутся к неправильному питанию, которое во многих случаях и становилось причиной диабета, то есть опасность возвращения болезни.

В исследовании приняли участие 298 человек в возрасте от 25 до 65 лет, у которых был диагностирован диабет второго типа в течение последних шести лет. Издание отмечает, что всех принявших участие в исследовании разделили на экспериментальную и контрольную группы — для первой разработали специальную программу по снижению веса.

Члены экспериментальной группы придерживались экстремальной диеты, в день они потребляли не более 853 калорий на протяжении трех месяцев. По итогам оказалось, что почти 90 процентов среди потерявших 15 килограммов веса излечились от диабета второго типа.

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Большая часть тех, кто во время исследования смогл снизить свой вес на 10−15 килограммов, также вылечились от данного типа диабета.

Среди тех, кто потерял меньше веса — от пяти до десяти килограммов, от диабета избавились более трети (34 процента) участников.

При этом у контрольной группы, получающей стандартное лечение диабета, этот показатель составил лишь четыре процента. По результатам исследования участники экспериментальной группы в среднем похудели на 10 килограммов, в то время как в контрольной группе — на один килограмм.