В Москве за сутки выпало около 10% от месячной нормы осадков
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Около 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро в четверг.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Около 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро в четверг.
В среду в городе прошел снегопад, который начался с полудня и продлился до ночи.
«Выпало от трех и пяти миллиметров осадков», — рассказала специалист бюро и добавил, что месячная норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.