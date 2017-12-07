Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Названа самая пьющая страна Европы
Кадыров сделал заявление после отстранения РФ от Олимпиады
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Образ дня: Лена Перминова в прозрачном костюме Alberta Ferretti
Яна Рудковская, Кайя Гербер и Лили-Роуз Депп на шоу Chanel
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Экипаж подлодки «Сан-Хуан» совершил 8 звонков перед исчезновением
В возрасте 28 лет умерла Лилия Дунаевская
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Поклонение Ким Чен Ыну
08:51 (мск), источник: РИА Новости

В Москве за сутки выпало около 10% от месячной нормы осадков

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Около 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро в четверг.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА Новости

В среду в городе прошел снегопад, который начался с полудня и продлился до ночи.

«Выпало от трех и пяти миллиметров осадков», — рассказала специалист бюро и добавил, что месячная норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В МОК придумали, как и РФ не пустить и российские деньги не потерять
Последствия решения МОК для Олимпиады будут огромны. Мнение
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь