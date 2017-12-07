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08:58 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Пропавшего вахтовика из Уфы нашли в Якутии

В Якутии нашли пропавшего вахтовика Владимира Серкова из Уфы.

Волонтеры сообщают, что мужчина был найден после почти месяца отсуствия. Где он был все это время не уточняется.

Напомним, что 8 ноября мужчина перестал выходить на связь с уфимскими родственниками. По уточненным данным, в день, когда он пропал, вахтовик должен был совершить переезд на автобусе из Ленска. Однако в назначенное время он не появился на остановке.

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