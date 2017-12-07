Пропавшего вахтовика из Уфы нашли в Якутии

Волонтеры сообщают, что мужчина был найден после почти месяца отсуствия. Где он был все это время не уточняется.

Напомним, что 8 ноября мужчина перестал выходить на связь с уфимскими родственниками. По уточненным данным, в день, когда он пропал, вахтовик должен был совершить переезд на автобусе из Ленска. Однако в назначенное время он не появился на остановке.