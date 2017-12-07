Движение на федеральных дорогах Самарской области восстановлено
Движение на федеральных дорогах Самарской области восстановлено, сообщила
Движение на федеральных дорогах Самарской области восстановлено, сообщила
С 00:00 часов по местному времени снято раннее введенное ограничение на движение грузового транспорта на участках трассы М-5 «Урал» с 945 по 1194 км, в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228
С 02:00 часов 7 декабря будет открыто движение с 890 по 945 км автодороги М-5 «Урал», в том числе сложный участок в районе с. Переволоки. Дорожниками были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, говорится в сообщении.
В настоящее время расчистка проезжей части не прекращается. В работах по обеспечению беспрепятственного проезда на дорогах федерального значения задействовано 107 единиц специализированной техники. За минувшие сутки израсходовано более 1,3 тыс. тыс.тонн противогололедных материалов.