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10:10 (мск), источник: Volga News

Движение на федеральных дорогах Самарской области восстановлено

Движение на федеральных дорогах Самарской области восстановлено, сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

С 00:00 часов по местному времени снято раннее введенное ограничение на движение грузового транспорта на участках трассы М-5 «Урал» с 945 по 1194 км, в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а так же участок дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.

С 02:00 часов 7 декабря будет открыто движение с 890 по 945 км автодороги М-5 «Урал», в том числе сложный участок в районе с. Переволоки. Дорожниками были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, говорится в сообщении.

В настоящее время расчистка проезжей части не прекращается. В работах по обеспечению беспрепятственного проезда на дорогах федерального значения задействовано 107 единиц специализированной техники. За минувшие сутки израсходовано более 1,3 тыс. тыс.тонн противогололедных материалов.

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