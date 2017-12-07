В Краснодаре пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского
В среду, 20 декабря, на сцене Музыкального театра состоится вечер памяти великого оперного певца.
В среду, 20 декабря, на сцене Музыкального театра состоится вечер памяти великого оперного певца.
На концерте выступит заслуженный артист Кубани Владимир Кузнецов, музыканты Молодежного театра, ансамбля казачьей песни «Криница» и Театра балета Юрия Григоровича.
— Коллективу творческого объединения «Премьера» выпала великая честь — работать вместе с неповторимым представителем русской оперной школы Дмитрием Хворостовским. Этот концерт навсегда останется в сердцах зрителей, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Артист выступал в Краснодаре в 2013 и 2014 годах с симфоническим оркестром Музыкального театра с программой «С любовью к России».
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября на 56-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Последние дни оперный певец провел в окружении близких в хосписе, неподалеку от своего дома в Лондоне.