В Краснодаре пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского

Источник: Комсомольская правда

На концерте выступит заслуженный артист Кубани Владимир Кузнецов, музыканты Молодежного театра, ансамбля казачьей песни «Криница» и Театра балета Юрия Григоровича.

— Коллективу творческого объединения «Премьера» выпала великая честь — работать вместе с неповторимым представителем русской оперной школы Дмитрием Хворостовским. Этот концерт навсегда останется в сердцах зрителей, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ТО «Премьера».

Артист выступал в Краснодаре в 2013 и 2014 годах с симфоническим оркестром Музыкального театра с программой «С любовью к России».