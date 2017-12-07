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10:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского

В среду, 20 декабря, на сцене Музыкального театра состоится вечер памяти великого оперного певца.

Источник: Комсомольская правда

На концерте выступит заслуженный артист Кубани Владимир Кузнецов, музыканты Молодежного театра, ансамбля казачьей песни «Криница» и Театра балета Юрия Григоровича.

— Коллективу творческого объединения «Премьера» выпала великая честь — работать вместе с неповторимым представителем русской оперной школы Дмитрием Хворостовским. Этот концерт навсегда останется в сердцах зрителей, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ТО «Премьера».

Артист выступал в Краснодаре в 2013 и 2014 годах с симфоническим оркестром Музыкального театра с программой «С любовью к России».

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября на 56-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Последние дни оперный певец провел в окружении близких в хосписе, неподалеку от своего дома в Лондоне.

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