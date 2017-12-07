Китай не пускает на свою часть МЦПС «Хоргос» людей с бородой

По его словам, на специальном транспортном пешеходном переходе МЦПС «Хоргос» с апреля установлены дополнительные контрольно-досмотровые пропускные пункты, обслуживаемые военным подразделением Китая.
Пункты созданы для контроля и досмотра физических лиц и транспортных средств, следующих в китайском направлении.
Данная мера, по словам прокурора, принята по решению властей Синьцзян-Уйгурского автономного района в целях противодействия религиозному экстремизму и международному терроризму.
«Вместе с тем, в указанных пунктах не пропускаются на китайскую сторону центра лица, носящие бороды, невзирая на их национальную и гражданскую принадлежность, и граждане, одетые по сложившимся мусульманским традициям и обычаям. Эти действия затрудняют посещение центра как казахстанскими гражданами, так и гражданами представителями стран, желающих попасть туда с нашей территории, во-вторых, уменьшается товарооборот между двумя государствами», — сказал прокурор.
Он предложил привести работу военно-пропускных пунктов в соответствие с требованиями и соглашениями о регулировании деятельности МЦПС «Хоргос». По соглашению, использование таких постов предусмотрено только при возникновении стихийных бедствий, эпидемий, чрезвычайных ситуаций.
Эту информацию подтвердил и заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.
«В частности, с нашей стороны было озвучено то, что китайская сторона по внешним признакам не пропускает на территорию Республики Китай лиц с бородой с соответствующей религиозной атрибутикой. Китайская сторона объясняет: да, у нас есть межведомственная инструкция, но мы эти вопросы будем снимать, будем договариваться, как в этих отношениях поступать, и чем мы будем регламентироваться в дальнейшей деятельности», — сказал он журналистам.
В свою очередь, представитель верховной народной прокуратуры Китая Го Синван отметил, что впервые слышит об этой проблеме, и поэтому необходимо отработать механизм встреч между представителями двух стран на регулярной основе, чтобы отработать такие мелкие вопросы.
Он отметил, что МЦПС «Хоргос» по видению китайской стороны должен быть образцовым регионом по развитию торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем, и нельзя допустить, чтобы «какие-то элементы» использовали данный МЦПС для личных целей.