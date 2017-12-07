Китай не пускает на свою часть МЦПС «Хоргос» людей с бородой

Источник: Sputniknews.kz

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По его словам, на специальном транспортном пешеходном переходе МЦПС «Хоргос» с апреля установлены дополнительные контрольно-досмотровые пропускные пункты, обслуживаемые военным подразделением Китая.

Пункты созданы для контроля и досмотра физических лиц и транспортных средств, следующих в китайском направлении.

Данная мера, по словам прокурора, принята по решению властей Синьцзян-Уйгурского автономного района в целях противодействия религиозному экстремизму и международному терроризму.

«Вместе с тем, в указанных пунктах не пропускаются на китайскую сторону центра лица, носящие бороды, невзирая на их национальную и гражданскую принадлежность, и граждане, одетые по сложившимся мусульманским традициям и обычаям. Эти действия затрудняют посещение центра как казахстанскими гражданами, так и гражданами представителями стран, желающих попасть туда с нашей территории, во-вторых, уменьшается товарооборот между двумя государствами», — сказал прокурор.

Он предложил привести работу военно-пропускных пунктов в соответствие с требованиями и соглашениями о регулировании деятельности МЦПС «Хоргос». По соглашению, использование таких постов предусмотрено только при возникновении стихийных бедствий, эпидемий, чрезвычайных ситуаций.

Эту информацию подтвердил и заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.

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«В частности, с нашей стороны было озвучено то, что китайская сторона по внешним признакам не пропускает на территорию Республики Китай лиц с бородой с соответствующей религиозной атрибутикой. Китайская сторона объясняет: да, у нас есть межведомственная инструкция, но мы эти вопросы будем снимать, будем договариваться, как в этих отношениях поступать, и чем мы будем регламентироваться в дальнейшей деятельности», — сказал он журналистам.

В свою очередь, представитель верховной народной прокуратуры Китая Го Синван отметил, что впервые слышит об этой проблеме, и поэтому необходимо отработать механизм встреч между представителями двух стран на регулярной основе, чтобы отработать такие мелкие вопросы.