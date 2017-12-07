В Институте матери и ребенка после ремонта открыли Отделение кардиологии

В обновленном отделении побывали посол Румынии в нашей стране и глава Минздрава.



«Все вместе мы сделали подарок детям Молдовы, медперсоналу этого института, всем пациентам и гражданам. Люди приходят в больницу с проблемой, но важно, чтобы уходили они отсюда с надеждой», — отметил посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.



«Это важный проект. Отделение кардиохирургии Института матери и ребенка — абсолютно уникально для всей системы здравоохранения Молдовы и жизненно необходимо для многих детей в нашей стране», — сказала министр здравоохранения и соцзащиты Стелла Григораш.



Еще один подарок отделение получило от давнего пациента Виктора Унгуряну, который уже 15 лет проходит здесь лечение У него порок сердца.



«Это первая картина. Мы хотим подарить ее отделению. Две розы, которые, надеемся, никогда не завянут», — мама Мария Унгуряну.



Ремонт завершили и в муниципальной больнице № 1 — там обновили отделение септической гинекологии. На капитальный ремонт из муниципального бюджета выделили почти два с половиной миллиона леев.



«Здесь все новое — стены, пол, потолок, электропроводка, освещение и отопление. Мы хотели, чтобы чтобы у нас было одно из лучших отделений», — рассказал глава Управления здравоохранения Михай Молдовану.



А вот мебель больница закупила на средства из собственного резервного фонда. Использовала более 200 тысяч леев.



«Во всех палатах поменяли мебель, отремонтировали часть кроватей для пациентов, улучшили условия для персонала», — рассказал директор муниципальной больницы № 1 Юрий Дондюк.



Всего в этом году в первой больнице отремонтировали пять отделений, в следующем — планируют обновить еще четыре.