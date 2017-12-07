Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
На лице американца выросли грибы
Прокуратура нашла нарушения в школе, где гимнасток заставили мыть туалет
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Российские олимпийцы поставлены перед крайне сложным выбором
В Сети возмутились запретом Маслякова на три буквы
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
Холодный климат грозит раком
Что вы знаете о психологии: тест
Названы станции метро с самыми дешевыми квартирами
В Сочи построят отель из снега
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8На Бали проснулся вулкан Агунг
10:25 (мск), источник: Publika.md

В Институте матери и ребенка после ремонта открыли Отделение кардиологии

В Институте матери и ребенка после ремонта открыли Отделение кардиологии. Провести его помогло правительство Румынии, которое представило более двух миллионов леев.

Источник: Publika.md

«Ремонтировать пришлось почти все помещения: семь палат для пациентов, бокс интенсивной терапии, помещения для медицинского персонала», — сказал директор Центра матери и ребенка Сергей Гладун.

Читайте также
Ученые рассказали о главной ошибке врачей при диагностике диабета

В обновленном отделении побывали посол Румынии в нашей стране и глава Минздрава.

«Все вместе мы сделали подарок детям Молдовы, медперсоналу этого института, всем пациентам и гражданам. Люди приходят в больницу с проблемой, но важно, чтобы уходили они отсюда с надеждой», — отметил посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.

«Это важный проект. Отделение кардиохирургии Института матери и ребенка — абсолютно уникально для всей системы здравоохранения Молдовы и жизненно необходимо для многих детей в нашей стране», — сказала министр здравоохранения и соцзащиты Стелла Григораш.

Еще один подарок отделение получило от давнего пациента Виктора Унгуряну, который уже 15 лет проходит здесь лечение У него порок сердца.

«Это первая картина. Мы хотим подарить ее отделению. Две розы, которые, надеемся, никогда не завянут», — мама Мария Унгуряну.

Ремонт завершили и в муниципальной больнице № 1 — там обновили отделение септической гинекологии. На капитальный ремонт из муниципального бюджета выделили почти два с половиной миллиона леев.

«Здесь все новое — стены, пол, потолок, электропроводка, освещение и отопление. Мы хотели, чтобы чтобы у нас было одно из лучших отделений», — рассказал глава Управления здравоохранения Михай Молдовану.

А вот мебель больница закупила на средства из собственного резервного фонда. Использовала более 200 тысяч леев.

«Во всех палатах поменяли мебель, отремонтировали часть кроватей для пациентов, улучшили условия для персонала», — рассказал директор муниципальной больницы № 1 Юрий Дондюк.

Всего в этом году в первой больнице отремонтировали пять отделений, в следующем — планируют обновить еще четыре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал о будущем рубля
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь