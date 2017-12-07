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10:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

8 декабря в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в трех районах города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). 8 декабря в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в зданиях Авиастроительного, Приволжского и Советского районов города.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. О. Кошевого, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Братьев Касимовых, 6, 6а.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в детском саду № 211 Советского района.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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