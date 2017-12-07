8 декабря в ряде домов Казани не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в трех районах города.
Плановые ремонтные работы пройдут в трех районах города.
(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). 8 декабря в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в зданиях Авиастроительного, Приволжского и Советского районов города.
С 9.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. О. Кошевого, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20.
С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Братьев Касимовых, 6, 6а.
С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в детском саду № 211 Советского района.
Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного и Советского районов Казани.
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает