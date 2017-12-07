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10:19 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области стартует Международный рождественский фестиваль

В его программе 19 музыкальных концертов и выступления десяти российских творческих театральных коллективов.

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Двенадцатый Международный рождественский фестиваль, в рамках которого пройдут 19 музыкальных концертов и выступления десяти российских творческих театральных коллективов, открывается в Новосибирске в четверг. Как сообщают организаторы фестиваля, его основная идея — создать атмосферу праздника для всех любителей искусства.

«Рождество — удивительный праздник, устраняющий преграды между представителями любых народов и стран. Он создает уникальную атмосферу, в которой способен происходить диалог культур. И Новосибирск, общепризнанный центр Сибири, открыл на своей территории новый фестиваль, основная идея которого — подарить людям встречи с подлинными образцами современного российского и зарубежного искусства под эгидой лучших традиций Рождества», — отмечают организаторы мероприятия.

Фестиваль продлится в регионе с 7 по 24 декабря. В рамках музыкальной составляющей запланировано 19 концертов, в которых вместе с новосибирскими симфоническим и камерным оркестрами примут участие еще семь филармонических коллективов. В числе участников — дирижер Теодор Курентзис, пианист Николай Луганский, джазовый певец Харрисон Янг, шведский тромбонист Элиас Файнгерш и другие. Центральное событие областной программы — выступление военного оркестра Министерства обороны РФ.

Новосибирцев также ждут выступления десяти российских творческих театральных коллективов и более 20 событий гастрольной программы. Практически все приглашенные спектакли являются лауреатами или номинантами Национального театрального фестиваля и премии «Золотая маска» последних лет.

Первый Рождественский фестиваль состоялся в декабре 1995 года, с тех пор он проводится один раз в два года. В этот раз организаторами фестиваля выступили Министерство культуры Новосибирской области, Новосибирская государственная филармония, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».

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