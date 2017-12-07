Крымские пограничники задержали контрабандиста-маникюрщика

В ходе досмотра автомобиля Toyota, под управлением гражданина Украины пограничники обнаружили признаки оборудования тайника в конструкционных частях машины. В ходе углубленного досмотра при помощи мобильного досмотрового комплекса выявилось, что под одеждой, находящейся в спортивных сумках, спрятаны 800 флаконов лака для ногтей и два килограмма геля для ухода за ногтями.