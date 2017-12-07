Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
На лице американца выросли грибы
«Голову склонить и извинения попросить»: Тарасова о Мутко
В Сочи построят отель из снега
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Российским олимпийцам подарят форму
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8На Бали проснулся вулкан Агунг
10:18 (мск), источник: РИА Крым

Крымские пограничники задержали контрабандиста-маникюрщика

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли ввоз на территорию полуострова через пункт пропуска «Джанкой» косметической продукции без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе досмотра автомобиля Toyota, под управлением гражданина Украины пограничники обнаружили признаки оборудования тайника в конструкционных частях машины. В ходе углубленного досмотра при помощи мобильного досмотрового комплекса выявилось, что под одеждой, находящейся в спортивных сумках, спрятаны 800 флаконов лака для ногтей и два килограмма геля для ухода за ногтями.

Выявленные товары, а также транспортное средство переданы сотрудникам таможенного контроля для принятия правового решения.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале декабря крымские пограничники выявили на границе в пункте пропуска «Джанкой» 80 килограмм сыра и 45 килограмм конфет украинского производства, которые пытались ввезти в Крым.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Крым планирует выручить около 1,5 млрд рублей от продажи 'Нового Света'
На крыше дома моего: соратники Саакашвили сообщили о его задержании
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал о будущем рубля
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь