Ангарский перевал засыпает мокрым снегом

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по РК со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что в связи с прохождением теплого атмосферного фронта в четверг на полуострове ожидаются сильный мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. В горах прогнозируется отложение мокрого снега, гололедица, а также усиление северо-западного ветра 15−20 м/с.

«В связи с этим на автодорогах полуострова существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложненных условий для движения транспорта, особенно в пониженных участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах», — предупредили в ведомстве.