Александр Усс: Центральный парк Красноярска должен принадлежать горожанам

Источник: НИА Красноярск

На сегодняшний день объект находится в долгосрочной аренде у московской организации.

Врио губернатора сообщил, что он намерен провести встречу с арендаторами и заявил: «Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы Центральный парк не был приватизирован. Центральный парк Красноярска должен принадлежать горожанам. Есть знаковые места для красноярцев, которые не могут перейти в частные руки. В их числе — парк. Арендаторы должны взять на себя обязательства привести в кратчайшие сроки территорию в порядок либо отказаться от аренды».

Напомним, Центральный парк города Красноярска находится на левом берегу Енисея в исторической части города, занимая площадь в 15 гектаров. На месте нынешнего парка еще с 1828 года находился Городской сад — дача первого губернатора Енисейской губернии Александра Степанова. При закладке представлял собой часть девственного соснового леса, раскинувшейся от Енисея до Качи.

Затем, в саду было построено здание общественного собрания, деревянная веранда-флигель с буфетом, павильон для музыкальных и театральных вечеров.