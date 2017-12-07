Пожилая челябинка отсудила у дочки алименты

Все зашло так далеко, что на нерадивую дочку завели уголовное дело. Ей 42 года и суд обязал ее содержать престарелую мать. За пару лет накопилась более 40 тысяч долга.

— Она обременяет свою жизнь обязательствами: не работает, предпочитая проводить время в сомнительных компаниях. Имущества за ней не зарегистрировано, накоплений нет. Ее единственную дочь воспитала бабушка, мать должницы. При этом пенсионерка не требовала алименты на ребенка, а самостоятельно подняла внучку, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.