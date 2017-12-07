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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожилая челябинка отсудила у дочки алименты

Вытрясти долг из женщины пытаются приставы.

Все зашло так далеко, что на нерадивую дочку завели уголовное дело. Ей 42 года и суд обязал ее содержать престарелую мать. За пару лет накопилась более 40 тысяч долга.

— Она обременяет свою жизнь обязательствами: не работает, предпочитая проводить время в сомнительных компаниях. Имущества за ней не зарегистрировано, накоплений нет. Ее единственную дочь воспитала бабушка, мать должницы. При этом пенсионерка не требовала алименты на ребенка, а самостоятельно подняла внучку, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Сначала должницу приговорили к обязательным работам. Но это не вразумило ее. Теперь вот уголовное дело, которое может кончится годом заключения.

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