Пожилая челябинка отсудила у дочки алименты
Вытрясти долг из женщины пытаются приставы.
Вытрясти долг из женщины пытаются приставы.
Все зашло так далеко, что на нерадивую дочку завели уголовное дело. Ей 42 года и суд обязал ее содержать престарелую мать. За пару лет накопилась более 40 тысяч долга.
— Она обременяет свою жизнь обязательствами: не работает, предпочитая проводить время в сомнительных компаниях. Имущества за ней не зарегистрировано, накоплений нет. Ее единственную дочь воспитала бабушка, мать должницы. При этом пенсионерка не требовала алименты на ребенка, а самостоятельно подняла внучку, — рассказали в
Сначала должницу приговорили к обязательным работам. Но это не вразумило ее. Теперь вот уголовное дело, которое может кончится годом заключения.