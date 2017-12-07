Жестокий шторм надвигается на Тараз

8—10 декабря ожидается ветер с юго-запада и запада, скорость которого местами достигнет 15−20 м/с. Днем 8 декабря и в течение всего 10 декабря ожидаются порывы ветра 23−28 м/с. А в течение суток 9 декабря и ночью 10 декабря на юго-западе области ожидается ветер скоростью 30 м/с и более..



В Таразе в течение суток 9 декабря и ночью 10 декабря ожидается ветер с юго-запада и запада скоростью 15−20 м/с с порывами в 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. Вероятность шторма оценивается в 90−95%.