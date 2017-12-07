Жестокий шторм надвигается на Тараз
РГП «Казгидромет» объявило в Жамбылской области штормовое предупреждение.
РГП «Казгидромет» объявило в Жамбылской области штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, днем 9 декабря и ночью 10 декабря в горных районах области ожидаются сильные осадки.
В Таразе в течение суток 9 декабря и ночью 10 декабря ожидается ветер с
По шкале Бофорта ветер скоростью 30 м/с характеризуется как жестокий шторм. Воздушные потоки такой скорости могут произвести большие разрушения на значительном пространстве. Ветер скоростью 33 м/с и выше квалифицируется как ураган. Его последствиями могут стать огромные разрушения: серьезные повреждения домов, вырванные с корнем деревья, уничтожение прочей растительности.