Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сборная России по хоккею обратилась с письмом к Путину
Холодный климат грозит раком
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее
Дворкович обратился с призывом к российским спортсменам
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Глава НАТО заговорил о решении Путина снова стать президентом
МОК в растерянности: символика РФ озадачила
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
«Королева красоты»: Сеть восхищена Ириной Алфёровой - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
11:50 (мск), источник: 365info.kz

Жестокий шторм надвигается на Тараз

РГП «Казгидромет» объявило в Жамбылской области штормовое предупреждение.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 42% 763 мм рт. ст. 3 м/с

По данным синоптиков, днем 9 декабря и ночью 10 декабря в горных районах области ожидаются сильные осадки.

Читайте также
Впервые за 7 лет в Астане малоснежное начало зимы

8—10 декабря ожидается ветер с юго-запада и запада, скорость которого местами достигнет 15−20 м/с. Днем 8 декабря и в течение всего 10 декабря ожидаются порывы ветра 23−28 м/с. А в течение суток 9 декабря и ночью 10 декабря на юго-западе области ожидается ветер скоростью 30 м/с и более..

В Таразе в течение суток 9 декабря и ночью 10 декабря ожидается ветер с юго-запада и запада скоростью 15−20 м/с с порывами в 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. Вероятность шторма оценивается в 90−95%.

По шкале Бофорта ветер скоростью 30 м/с характеризуется как жестокий шторм. Воздушные потоки такой скорости могут произвести большие разрушения на значительном пространстве. Ветер скоростью 33 м/с и выше квалифицируется как ураган. Его последствиями могут стать огромные разрушения: серьезные повреждения домов, вырванные с корнем деревья, уничтожение прочей растительности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сын отправил Розу Рымбаеву в клинику
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал, что будет с рублем
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Принц Джордж сыграл в школьном рождественском спектакле Мальчик попробовал себя в качестве актера.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь