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12:01 (мск), источник: Tengrinews

Певица Ерке Есмахан не оплатила налог на авто

Певица Ерке Есмахан задолжала 41,1 тысячи тенге по налогу на транспорт. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ДГД Алматы.

Источник: Tengrinews

Как отметили в ведомстве, в целом жители города не уплатили 4,2 миллиарда тенге. Задолженность по состоянию на 5 декабря 2017 года по налогу на транспортные средства имеют порядка 90 тысяч человек.

«Среди должников числятся представители шоу-бизнеса, такие как Айдар Ернар, с суммой задолженности 205,1 тысячи тенге, Умарова Рано — 88,8 тысячи тенге, Искакова Женис — 73,2 тысячи тенге, Есмахан Ерке — 41,1 тысячи тенге. В отношении всех вышеуказанных владельцев автотранспортных средств были направлены материалы в судебные органы и имеются решения о взыскании задолженности», — прокомментировали в ДГД.

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Сообщается, что в целях привлечения к уплате налогов на сегодняшний день направлены в суд материалы по 19 213 должникам на сумму 3,1 миллиарда тенге, имеются судебные меры по 12 354 должникам на сумму 2,6 миллиарда тенге, ограничение на выезд по 3 653 должникам, арест имущества по 2 849 гражданам. По результатам принятых мер с начала года порядка 20 тысяч владельцев автотранспортных средства погасили около 1,5 миллиарда тенге задолженности по налогу на автотранспорт.

«Проверить наличие налоговой задолженности можно через электронный сервис (сведения об отсутствии/наличии налоговой задолженности) на сайте Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz. Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что 31 декабря текущего года истекает срок уплаты налога на автотранспортные средства за 2017 год. Просим обратить внимание, что с 2016 года налог на транспортные средства физических лиц уплачивается по месту жительства собственника транспортного средства. Призываем встретить Новый год без долгов», — прокомментировали в ДГД.

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