Певица Ерке Есмахан не оплатила налог на авто

Источник: Tengrinews

Как отметили в ведомстве, в целом жители города не уплатили 4,2 миллиарда тенге. Задолженность по состоянию на 5 декабря 2017 года по налогу на транспортные средства имеют порядка 90 тысяч человек.

«Среди должников числятся представители шоу-бизнеса, такие как Айдар Ернар, с суммой задолженности 205,1 тысячи тенге, Умарова Рано — 88,8 тысячи тенге, Искакова Женис — 73,2 тысячи тенге, Есмахан Ерке — 41,1 тысячи тенге. В отношении всех вышеуказанных владельцев автотранспортных средств были направлены материалы в судебные органы и имеются решения о взыскании задолженности», — прокомментировали в ДГД.

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Сообщается, что в целях привлечения к уплате налогов на сегодняшний день направлены в суд материалы по 19 213 должникам на сумму 3,1 миллиарда тенге, имеются судебные меры по 12 354 должникам на сумму 2,6 миллиарда тенге, ограничение на выезд по 3 653 должникам, арест имущества по 2 849 гражданам. По результатам принятых мер с начала года порядка 20 тысяч владельцев автотранспортных средства погасили около 1,5 миллиарда тенге задолженности по налогу на автотранспорт.