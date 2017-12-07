В Самарской области похолодает

По сведению Гидрометцентра России в первой декаде декабря средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 4° выше средних многолетних значений.

В связи с выносом на районы Средней Волги теплого влажного воздуха Средиземноморья погода предстоящей рабочей недели останется неустойчивой с осадками, туманами, гололёдными явлениями. Наиболее обильные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, прошли 5 и 6 декабря, к концу недели их интенсивность уменьшится, произойдет понижение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.