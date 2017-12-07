В Самарской области похолодает
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают.
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают.
По сведению Гидрометцентра России в первой декаде декабря средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 4° выше средних многолетних значений.
В связи с выносом на районы Средней Волги теплого влажного воздуха Средиземноморья погода предстоящей рабочей недели останется неустойчивой с осадками, туманами, гололёдными явлениями. Наиболее обильные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, прошли 5 и 6 декабря, к концу недели их интенсивность уменьшится, произойдет понижение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.
Ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха −6…−11 °C. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха -3 … -8 °C. На дорогах местами гололедица.