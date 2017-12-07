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10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Переход около ТЦ «Замок» в Минске ликвидировали

Причина в том, что 2 декабря на пешеходный переход выехал грузовик — на месте ДТП погибла 11-летняя девочка.

Источник: Комсомольская правда
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Светофоры на переходе демонтировали, а ночью поставили ограждения, чтобы люди не переходили проспект Победителей в этом месте.

В это же время ведутся работы по организации безопасного прдхода к «Замку» со стороны подземного перехода на углу проспекта и улицы Саперов, напротив завода «Атлант». От этой точки до торгового центра около 400 метров, пишет nn.by.

Остановка общественного транспорта «Плошча Дзяржаўнага сцяга» временно отменена со стороны площади — автобусы и троллейбусы не останавливаются во время движения в сторону улицы Орловская.

«Комсомолка» писала, что трагедия около «Замка» произошла 2 декабря около 16.40. Люди переходили дорогу на зеленый свет, когда на зебру вдруг выехал грузовик. В аварии пострадали пять человек, в том числе и семья, которая шла в «Замок» за покупками: бабушка и двое внуков.

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