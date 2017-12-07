Переход около ТЦ «Замок» в Минске ликвидировали

Источник: Комсомольская правда

Светофоры на переходе демонтировали, а ночью поставили ограждения, чтобы люди не переходили проспект Победителей в этом месте.

В это же время ведутся работы по организации безопасного прдхода к «Замку» со стороны подземного перехода на углу проспекта и улицы Саперов, напротив завода «Атлант». От этой точки до торгового центра около 400 метров, пишет nn.by.

Остановка общественного транспорта «Плошча Дзяржаўнага сцяга» временно отменена со стороны площади — автобусы и троллейбусы не останавливаются во время движения в сторону улицы Орловская.