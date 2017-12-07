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11:19 (мск), источник: Newslab.ru

Собственники квартир смогут платить коммунальщикам напрямую

Это повысит собираемость платежей и защитит владельцев жилья.

Источник: РИА "Новости"

Владельцы квартир в многоквартирных домах смогут заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. Соответствующий закон в первом чтении приняла Государственная Дума РФ.

По мнению авторов закона, сегодняшняя ситуация, когда оплата коммунальных услуг происходит через управляющие компании, негативно сказывается на состоянии этого рынка.

«С одной стороны, лица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, выполняют несвойственную им функцию, и не получают вознаграждения, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, — с другой, им приходится изыскивать дополнительные средства для покрытия не принадлежащих им долгов собственников помещений».

В результате страдают все участники процесса. Управляющие компании копят долги перед коммунальщиками. Те, в свою очередь, не получают оплату за поставленные ресурсы, что приводит к банкротствам. Сами же собственники жилья в такой ситуации становятся потребителями некачественной услуги. Плюс — жертвами штрафных санкций от ресурсоснабжающих организаций.

Новый закон позволит повысить собираемость коммунальных платежей. Но главное, защитит граждан от произвола УК. Сами же управляющие компании смогут избавиться от непрофильной функции (сбор денег за поставленные не ими ресурсы). И заняться непосредственно управлением общедомовым имуществом.

«В жилищно-коммунальной сфере необходимо срочно наводить порядок, — говорит депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров, — и принятие этого закона станет серьезным шагом в этом направлении. Однако обольщаться не стоит — всех проблем он не решит».

Уже сейчас депутаты подготовили поправки в новый закон, которые должны быть внесены в него до второго чтения.

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