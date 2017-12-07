С 25 декабря до 8 января в Казани будет частично закрыта ул. Кремлевская
(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). С 25 декабря до 8 января в Казани будет частично закрыта ул. Кремлевская.
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(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). С 25 декабря до 8 января в Казани будет частично закрыта ул. Кремлевская.
Движение будет ограничено от ул. Чернышевского до ул. Профсоюзная в обоих направлениях.
Соответствующее Постановление Исполкома опубликовано в сборнике документов и правовых актов МО Казани.