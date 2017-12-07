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17:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 25 декабря до 8 января в Казани будет частично закрыта ул. Кремлевская

(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). С 25 декабря до 8 января в Казани будет частично закрыта ул. Кремлевская.

Движение будет ограничено от ул. Чернышевского до ул. Профсоюзная в обоих направлениях.

Соответствующее Постановление Исполкома опубликовано в сборнике документов и правовых актов МО Казани.

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