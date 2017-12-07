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11:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская область в лидерах по заболеваемости острым гепатитом А

Гепатит набирает обороты. Новосибирская область в лидерах по заболеваемости острым гепатитом А.

Источник: Вести - Новосибирск

Росспотребнадзор опубликовал данные — без малого на 48 процентов в этом году в стране выросло число заболевших.

Чем обусловлен рост в нашем регионе, ситуацию «Вестям» прокомментировала главный инфекционист области Лариса Позднякова.

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