Новосибирская область в лидерах по заболеваемости острым гепатитом А
Гепатит набирает обороты. Новосибирская область в лидерах по заболеваемости острым гепатитом А.
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Гепатит набирает обороты. Новосибирская область в лидерах по заболеваемости острым гепатитом А.
Росспотребнадзор опубликовал данные — без малого на 48 процентов в этом году в стране выросло число заболевших.
Чем обусловлен рост в нашем регионе, ситуацию «Вестям» прокомментировала главный инфекционист области Лариса Позднякова.