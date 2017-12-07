Кому повысят стипендии?

Депутаты краевого парламента на последнем пленарном заседании утвердили новые стипендии для прикамских студентов со следующего учебного года. Сколько они будут получать?

«Да, кроме губернаторской стипендии “225-балльникам” вводится повышенная дополнительная стипендия в размере десять тысяч рублей. Право на неё получат 200 лучших студентов первого курса, которые набрали наибольшее количество баллов на ЕГЭ и обучаются по востребованным в нашем регионе специальностям. Также изменения внесли в закон об именных стипендиях. Чтобы поощрить студентов, добившихся выдающихся результатов в образовательной и научной работе, с 1 сентября 2018 года размер этих стипендий вырастет до семи тысяч рублей».