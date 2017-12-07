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11:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

Кому повысят стипендии?

Право на стипендию получат 200 лучших студентов первого курса.

Депутаты краевого парламента на последнем пленарном заседании утвердили новые стипендии для прикамских студентов со следующего учебного года. Сколько они будут получать?

Отвечает председатель Зак­собрания Пермского края Валерий Сухих:

«Да, кроме губернаторской стипендии “225-балльникам” вводится повышенная дополнительная стипендия в размере десять тысяч рублей. Право на неё получат 200 лучших студентов первого курса, которые набрали наибольшее количество баллов на ЕГЭ и обучаются по востребованным в нашем регионе специальностям. Также изменения внесли в закон об именных стипендиях. Чтобы поощрить студентов, добившихся выдающихся результатов в образовательной и научной работе, с 1 сентября 2018 года размер этих стипендий вырастет до семи тысяч рублей».

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