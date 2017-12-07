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11:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске могут появиться новые посты мониторинга качества воздуха

Для более детальных замеров и выводов о состоянии окружающей среды Челябинску нужны дополнительные посты мониторинга качества воздуха.

Об этом в ходе второго заседания рабочей группы заявила Ирина Попова, заместитель начальника по общим вопросам Челябинского ЦГМС, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Попова отметила, что на сегодняшний день в центре Челябинска установлен всего один пост мониторинга качества воздуха, что недостаточно для более детального исследования состояния окружающей среды, а следовательно, не совсем понятно, чем дышат челябинцы в центре города — рознятся данные о превышении в воздухе формальдегида и других вредных веществ.

Председатель Общественной палаты региона Олег Дубровин попросил общественников подготовить соответствующий запрос по установлению дополнительных постов мониторинга качества воздуха в Челябинске. В этом вопросе чиновники и общественники сошлись в одном: мониторинг надо усиливать и проводить более детально.

Напомним, прямо сейчас проходит заседание рабочей группы. Чиновники, общественники и представители бизнеса обсуждают, как снизить негативное влияние на состояние челябинского воздуха.

Служба информации cheltv.ru.

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