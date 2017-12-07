В Челябинске могут появиться новые посты мониторинга качества воздуха

Попова отметила, что на сегодняшний день в центре Челябинска установлен всего один пост мониторинга качества воздуха, что недостаточно для более детального исследования состояния окружающей среды, а следовательно, не совсем понятно, чем дышат челябинцы в центре города — рознятся данные о превышении в воздухе формальдегида и других вредных веществ.