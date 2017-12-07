В Челябинске могут появиться новые посты мониторинга качества воздуха
Для более детальных замеров и выводов о состоянии окружающей среды Челябинску нужны дополнительные посты мониторинга качества воздуха.
Для более детальных замеров и выводов о состоянии окружающей среды Челябинску нужны дополнительные посты мониторинга качества воздуха.
Об этом в ходе второго заседания рабочей группы заявила Ирина Попова, заместитель начальника по общим вопросам Челябинского ЦГМС, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Попова отметила, что на сегодняшний день в центре Челябинска установлен всего один пост мониторинга качества воздуха, что недостаточно для более детального исследования состояния окружающей среды, а следовательно, не совсем понятно, чем дышат челябинцы в центре города — рознятся данные о превышении в воздухе формальдегида и других вредных веществ.
Председатель Общественной палаты региона Олег Дубровин попросил общественников подготовить соответствующий запрос по установлению дополнительных постов мониторинга качества воздуха в Челябинске. В этом вопросе чиновники и общественники сошлись в одном: мониторинг надо усиливать и проводить более детально.
Напомним, прямо сейчас проходит заседание рабочей группы. Чиновники, общественники и представители бизнеса обсуждают, как снизить негативное влияние на состояние челябинского воздуха.
Служба информации cheltv.ru.