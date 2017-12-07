На девяти улицах Калининграда отключили свет

Источник: Клопс.ru

Света из-за ремонта не будет:

— До 13:00 — на ул. Ростовской, 1−3, 2−8, 5−7, 11−15, 14−20, 25, 22−30, 41−43, на ул. Каштановая Аллея, 77а, 78а, 83, 107−129, ул. Чернышевского, 75, ул. Осипенко, 2−4, 10−20, 21, 26, пер. Коммунальном, 3, ул. Чкалова, 57−95, 64−104, 108, 112−128, в пер. Енисейском, 1, садовом товариществе «Ягодка», на ул. Спортивной, 64, 66 (детсад «Киндер»), 68.

— С 13:30 до 18:00 — на ул. Каштановая Аллея, 131−139, 134, 135а-в, 141−143 (лицей-интернат и школа-лицей), ул. Ростовской, 32, 41−43, ул. Осипенко, 6, в переулке Коммунальном, 1, на ул. Спортивной, 11 (школа-интернат), а также в переулке Спортивном, 2−22 и 6а.

До 13:00 понижены параметры подачи холодного водоснабжения в квартирах домов на ул. Каштановая Аллея, 131−135, 135 а, б, в, ул. Осипенко, 6, 8−20, ул. Чкалова, 66−68.

Отключили холодную воду до 17:00 по адресам: ул. Университетская, 1−11, 1а (поликлиника № 5), 2 г, 13 (детсад № 87), ул. Проф. Севастьянова, 3−5, Ленинский проспект, 76б.