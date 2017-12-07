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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Прогноз специалистов: Грипп придет в Калининград в январе

Глава регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура ответила на вопросы калининградцев в эфире Радио «КП».

Источник: Комсомольская правда

О грядущей эпидемии

— По прогнозам, эпидемия гриппа придет в январе, — сказала Елена Бабура. — Пока мы наблюдаем заболевания, вызванные негриппозными вирусами. В этом году впервые за последние 10 лет в Калининградской области привито от гриппа более 45% жителей, это очень хороший показатель. Хотя нам есть, к чему стремиться: в некоторых российских регионах этот показатель превысил 50-процентную отметку. Коллективный иммунитет — это эффективная защита во время эпидемии гриппа, он убережет и от нежелательных осложнений, и от летальных исходов. Пока, к сожалению, врачи калининградской области констатируют и то, и другое.

О внебольничных пневмониях

— Пока мы продолжаем наблюдать рост заболеваний в Калининградской области внебольничными пневмониями. Эти пневмонии вызваны и инфекционными вирусными и бактериальными агентами. На что хочу обратить внимание калининградцев. Если вы болеете ОРВИ, и на этапе выздоровления почувствовали ухудшение, вам не просто следует обращаться, вам нужно бежать к врачу, чтобы как можно скорее предупредить развитие пневмонии. Очень уязвимы в этом смысле дети, посещающие детские сады, школы. Следите за своим состоянием, и будьте здоровы!

О ВИЧ-статусе

— Мы живем в условиях эпидемии ВИЧ, это мировая проблема, — напоминала глава Роспотребнадзора по Калининградской области. — В этих условиях каждый из нас должен осознавать важность разумного проведения. Узнать свой ВИЧ-статус сегодня просто: можно обратиться в поликлинику по месту прописки, можно сдать кровь на ВИЧ на условиях анонимности в Центре-СПИД.

На сегодня в Калининградской области выявлено 10 412 случаев заражения ВИЧ. Ушли из жизни 4 193 инфицированных, часть из них принимала терапию, часть — прерывали лечение. Сегодня чаще всего ВИЧ передается половым путем.

КСТАТИ

Как снизить риск заболевания ОРВИ

— Избегайте людных мест! Чем меньше людей, тем меньше вирусов.

— Держите дистанцию! Чем ближе к человеку, имеющему признаки инфекции (кашель, насморк, чихание, заложенный нос), тем больше шанс заразиться.

— Поменьше рукопожатий, тщательное и частое мытье рук! Нет возможности помыть руки — используйте влажные гигиенические и дезинфицирующие салфетки.

— Проветривайте, увлажняйте и убирайте помещения! Вирусные частицы хорошо сохраняются только в пыльном, сухом и неподвижном воздухе!

— Увлажняйте слизистые оболочки дыхательных путей, в том числе с использованием солевых растворов.

— Маску нужно носить не здоровому, а больному, тем самым уменьшая его заразность.

— Вероятность ОРВИ уменьшает полноценное сбалансированное питание, активный образ жизни, возможность высыпаться и позитивный настрой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за ротавируса приостановлена работа детского сада.

Специалисты Управления Роспотребнадзора приступили к эпидемиологическому расследованию в детском саду Янтарного. По данным ведомства, в период с 30 ноября по 4 декабря клинические проявления кишечной инфекции зарегистрированы у 18 детей, шестеро из которых госпитализированы в инфекционный стационар, остальные получают амбулаторное лечение.

По результатам проведенного исследования материала от заболевших в течение нескольких часов определено, что это — ротавирусная инфекция. Сейчас проводится исследование проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды.

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