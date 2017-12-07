В Челябинске в шестой раз пройдет пельменный фестиваль

«Свое участие в гастрономическом фестивале уже подтвердили 14 производителей пельменей и 12 фермерских хозяйств, которые предложат гостям праздника свежую и натуральную мясную продукцию, — отметил директор ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области’Дмитрий Столбов. — Мы продолжаем принимать заявки, чтобы фестиваль действительно стал широким «разгуляем».

По заявлению организаторов, на фестивале будут развернуты несколько торговых аллей: «Пельменные ряды», «Николины ряды», «Ряды уральских мастеров», где можно будет приобрести изделия ручной работы, и «Новогодние ряды» — для тех, кто захочет заблаговременного подготовиться к празднику.

Праздничная программа начнется в парке в 11 часов утра. Детей и взрослых будут развлекать аниматоры. Гостям фестиваля предложат сразится в метании валенок, скоморошьей эстафете и ходьбе на ходулях.

На сцене пройдет большой фольклорный концерт, а в течение всего фестиваля народное жюри будет дегустировать и выбирать самые вкусные пельмени. Посетители ярмарки оценят пельмешки разных производителей и тайно проголосуют за понравившиеся. Итогом конкурса «Народный пельмень» станет вручение почётного «Знака качества».