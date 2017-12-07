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11:18 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе ограничили движение от аэропорта до Конгресс-Холла

В Уфе движение по дороге от аэропорта до Конгргесс-Холла ограничено до 17.00. Запрет начал действовать с 12:00.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Информация об этом появилась в соцсетях. Это связано с визитом полпреда ПФО Михаила Бабича.

В Уфе 7 декабря с участием Михаила Бабича состоится заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО. На заседании планируют обсудить вопросы совершенствования антикоррупционной политики в регионах, а также развитие системы социального обслуживания населения с привлечением негосударственных организаций.

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