В Уфе ограничили движение от аэропорта до Конгресс-Холла

Информация об этом появилась в соцсетях. Это связано с визитом полпреда ПФО Михаила Бабича.

В Уфе 7 декабря с участием Михаила Бабича состоится заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО. На заседании планируют обсудить вопросы совершенствования антикоррупционной политики в регионах, а также развитие системы социального обслуживания населения с привлечением негосударственных организаций.