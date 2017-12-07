В Самарской области началась операция «Елочка»

Отметим, что за незаконную заготовку елок предусмотрены как административное, так и уголовное наказание. Так, за одно срубленное дерево хвойных пород можно получить штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностные лица заплатят больше — от 20 до 40 тысяч рублей, а юридических лиц могут и вовсе оштрафовать на 200−300 тысяч рублей. В случае, если ущерб лесному фонду будет превышать 5 тысяч рублей (2 елки и более), законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.