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13:18 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области началась операция «Елочка»

Новый год все ближе, а охотников за бесплатными елочками все больше, поэтому на территории Самарской области началось постоянное патрулирование лесов. «Еловых браконьеров» выявляют мобильные группы из лесников и подразделений ГУ МВД по региону, сообщает пресс-служба облправительства.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, на стационарных постах ГИБДД дополнительно организована проверка автомобилей, перевозящих новогодние елки, на предмет наличия необходимых документов.

Отметим, что за незаконную заготовку елок предусмотрены как административное, так и уголовное наказание. Так, за одно срубленное дерево хвойных пород можно получить штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностные лица заплатят больше — от 20 до 40 тысяч рублей, а юридических лиц могут и вовсе оштрафовать на 200−300 тысяч рублей. В случае, если ущерб лесному фонду будет превышать 5 тысяч рублей (2 елки и более), законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Сообщать информацию о фактах незаконной заготовки елок можно по телефону Региональной диспетчерской службы: 8 (846) 231−00−63 (круглосуточно).

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