Турникеты бесконтактной оплаты в минском метро начнут принимать карты MasterCard до конца декабря

Турникет, который установлен на станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны ТЦ «Столица»), пока принимает только бесконтактные банковские карты Visa payWave любого банка.

«К концу декабря оплатить проезд здесь смогут владельцы карт MasterCard payWave», — констатировал Андрей Кузьмин.

По его словам, в ближайшее время планируется установить второй турникет с возможностью бесконтактной системы оплаты проезда на станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны железнодорожного вокзала). В недалеком будущем по одному аналогичному турникету появится на таких станциях с большим пассажиропотоком, как «Площадь Якуба Коласа» и «Каменная Горка».

Как ранее сообщалось, первый турникет с возможностью приема бесконтактных банковских карт Visa payWave начал работу на станции метро «Площадь Ленина» в сентябре. Инициатива реализована в рамках проекта «Автоматизированная система оплаты и контроль проезда» (АСОКП) при участии ГП «Столичный транспорт и связь», ГП «Минский метрополитен», ОАО «БПС-Сбербанк», международной платежной системы Visa и интегратора проекта IBA Group.