Игра в асыки вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

В ходе сессии была презентована выставка, посвященная НКН Казахстана, а также продемонстрирована игра в асыки.

Асыки способствуют развитию когнитивных и физических навыков, продвигая дружбу и сближение культур вне зависимости от этнической принадлежности среди подрастающего поколения. Асыки, как символ детства, играют важную роль в укреплении социальной сплоченности народа Казахстана и формировании чувства единства и самобытности.

Как отметили международные эксперты, дети являются ключевым звеном в сохранении данного объекта.

Работа по подготовке номинации была осуществлена Секретариатом Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, экспертами Национального комитета по охране НКН, Постоянным представительством РК при ЮНЕСКО совместно с Министерством культуры и спорта РК.

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С момента ратификации Казахстаном Конвенции об охране НКН (декабрь 2011 года) в Репрезентативный список нематериального культурного наследия (НКН) человечества внесены 7 номинаций с участием РК: национальные заявки «Искусство исполнения домбрового кюя» (2014г.), «Қазақ күресі» (2016г.), совместные с Кыргызстаном номинации «Навыки изготовления юрты» (2014г.) и «Айтыс/Айтыш, искусство импровизации» (2015г.), а также многонациональные заявки «Наурыз» (12 стран), «Соколиная охота» (18 стран), «Тонкий тюркский хлеб» (5 стран). Последние три включены в 2016 году.

Включение казахстанских заявок в международный реестр ЮНЕСКО служит популяризации НКН Казахстана на международном уровне и выработке системных мер по его охране на национальном уровне.