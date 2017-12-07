Предприятия Новосибирска попросили помочь в уборке тротуаров
Мэрии не хватает специальной техники.
Мэрии не хватает специальной техники.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил предприятия и организации города помочь в уборке тротуаров. По признанию градоначальника, если очистка дорог от снега этой зимой ведется оперативно и качественно, с тротуарами городские службы пока не справляются.
Причинами возникновения проблем с очисткой тротуаров Анатолий Локоть назвал изношенность и нехватку специализированной техники. Принципиально улучшить ситуацию, по его мнению, можно при поддержке новосибирских компаний.
«Если вы поучаствуете в уборке прилегающей территории — небольшой примыкающей территории к вашему крыльцу, к вашим парковкам — то,
Также мэр Новосибирска сообщил, что дал поручение контролирующим структурам мэрии проверить, насколько качественно управляющие компании занимаются расчисткой территории возле домов, пешеходных дорожек и внутридворовых проездов.