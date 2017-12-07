Предприятия Новосибирска попросили помочь в уборке тротуаров

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил предприятия и организации города помочь в уборке тротуаров. По признанию градоначальника, если очистка дорог от снега этой зимой ведется оперативно и качественно, с тротуарами городские службы пока не справляются.

Причинами возникновения проблем с очисткой тротуаров Анатолий Локоть назвал изношенность и нехватку специализированной техники. Принципиально улучшить ситуацию, по его мнению, можно при поддержке новосибирских компаний.

«Если вы поучаствуете в уборке прилегающей территории — небольшой примыкающей территории к вашему крыльцу, к вашим парковкам — то, во-первых, вы поддержите хороший имидж ваших предприятий. Торговые ли это сети, офисы ли какие-то административные — неважно. Это хороший имидж самого офиса, самого здания и этой организации. Ну, и, не скрою, тем самым будет оказана существенная помощь городу Новосибирску», — отметил Анатолий Локоть.