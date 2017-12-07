Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сборная России по хоккею обратилась с письмом к Путину
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее
Посол Палестины в России заявил о шоке от решения Трампа
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Глава НАТО заговорил о решении Путина снова стать президентом
МОК в растерянности: символика РФ озадачила
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
«Королева красоты»: Сеть восхищена Ириной Алфёровой - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
11:51 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Предприятия Новосибирска попросили помочь в уборке тротуаров

Мэрии не хватает специальной техники.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил предприятия и организации города помочь в уборке тротуаров. По признанию градоначальника, если очистка дорог от снега этой зимой ведется оперативно и качественно, с тротуарами городские службы пока не справляются.

Причинами возникновения проблем с очисткой тротуаров Анатолий Локоть назвал изношенность и нехватку специализированной техники. Принципиально улучшить ситуацию, по его мнению, можно при поддержке новосибирских компаний.

«Если вы поучаствуете в уборке прилегающей территории — небольшой примыкающей территории к вашему крыльцу, к вашим парковкам — то, во-первых, вы поддержите хороший имидж ваших предприятий. Торговые ли это сети, офисы ли какие-то административные — неважно. Это хороший имидж самого офиса, самого здания и этой организации. Ну, и, не скрою, тем самым будет оказана существенная помощь городу Новосибирску», — отметил Анатолий Локоть.

Также мэр Новосибирска сообщил, что дал поручение контролирующим структурам мэрии проверить, насколько качественно управляющие компании занимаются расчисткой территории возле домов, пешеходных дорожек и внутридворовых проездов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Красноярский край попал в рейтинг регионов с неравными зарплатами
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал, что будет с рублем
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Принц Джордж сыграл в школьном рождественском спектакле Мальчик попробовал себя в качестве актера.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь