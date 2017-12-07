В Самаре на линию вышли еще три вагона трамвая с символикой ЧМ-2018

На этой неделе на линию вышли еще три вагона трамвая, оформленные символикой ЧМ-2018, они курсируют по маршрутам № 3, 20к и 23, сообщает администрация Самары.

Теперь на улицах города можно увидеть десять вагонов трамвая и четыре автобуса с главными символами Самары. Салоны муниципального транспорта украшают стикеры с эмблемой Самары — города организатора.

На остановках общественного транспорта размещено более 200 плакатов, посвященных ЧМ-2018.

На улицах Самары появляются все больше мест, напоминающих о грядущем спортивном событии мирового масштаба летом 2018 года. Фотозоны с главными символами Самары становятся местными достопримечательностями.

12 световых фигур «Футболист» и 187 стягов с символами Самары можно увидеть во всех районах города.

16-метровая инсталляция SAMARA2018 в парке им. Ю. Гагарина, а также фоторамки с талисманом ЧМ-2018 — Забивакой, установленные на набережной уже привлекли внимание тысячи самарцев и гостей областной столицы.