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11:55 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на линию вышли еще три вагона трамвая с символикой ЧМ-2018

На улицах Самары появляются все больше мест, напоминающих о грядущем Чемпионате мира по футболу.

На этой неделе на линию вышли еще три вагона трамвая, оформленные символикой ЧМ-2018, они курсируют по маршрутам № 3, 20к и 23, сообщает администрация Самары.

Теперь на улицах города можно увидеть десять вагонов трамвая и четыре автобуса с главными символами Самары. Салоны муниципального транспорта украшают стикеры с эмблемой Самары — города организатора.

На остановках общественного транспорта размещено более 200 плакатов, посвященных ЧМ-2018.

На улицах Самары появляются все больше мест, напоминающих о грядущем спортивном событии мирового масштаба летом 2018 года. Фотозоны с главными символами Самары становятся местными достопримечательностями.

12 световых фигур «Футболист» и 187 стягов с символами Самары можно увидеть во всех районах города.

16-метровая инсталляция SAMARA2018 в парке им. Ю. Гагарина, а также фоторамки с талисманом ЧМ-2018 — Забивакой, установленные на набережной уже привлекли внимание тысячи самарцев и гостей областной столицы.

Брендирование города символикой ЧМ-2018 продолжается. До конца года еще восемь баннеров будут размещены на стадионе «Локомотив» и на железнодорожном вокзале Самары.

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