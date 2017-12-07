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11:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В областном центре изнасиловали 8-летнюю девочку

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

В Кузбассе 18-летнего жителя областного центра подозревают в изнасиловании 8-летней девочки.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, мужчина заметил ребенка около 18:00 часов 6 декабря. Он подошел к девочке, приобнял её и потребовал, чтобы она пошла с ним. Ребенок попытался кричать, но злоумышленник пригрозил ей убийством. Он затащил ребенка за гаражи и изнасиловал, после чего скрылся с места преступления.

Девочка дошла до дома и рассказала родителям о произошедшем. На место преступления сразу же выехала следственно-оперативная группа. Были обнаружены варежки девочки, а также образцы биологического происхождения. Были отработаны ранее судимые лица, правоохранителям удалось оперативно установить личность подозреваемого. 18-летний местный житель уже был ранее судим. В ванной комнате его квартиры при задержании правоохарнители обнаружили замоченные для стирки вещи, принадлежащие мужчине. В его отношении было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Установлено, что он состоит на учете в наркодиспансере из-за употребления наркотических веществ. Ход расследования взят на контроль руководством регионального следкома.

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